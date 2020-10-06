القومى للمرأة يهنئ الحاصلات على جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية

وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه التهنئة للسيدات الحاصلات على جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية لعام ٢٠٢٠ والتي تم الإعلان عنها أمس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بالسيدات اللاتي حصلن علي جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية للعلوم لهذا العام، مشيرة إلى أن هذا هو ما عهدناه من المرأة المصرية دائما والتي استطاعت بجدارتها وكفاءتها اقتحام العديد من الميادين والمجالات والنجاح بجدارة تؤهلها للحصول على مثل هذه الجوائز المهمة.

وأكدت أن الحاصلات على الجوائز نموذج مشرف للمرأة المصرية المتفانية والدؤوب متمنية لهن ولجميع سيدات مصر مزيد من التوفيق ودوام النجاح.

يذكر أنه حصل على جائزة الدولة التقديرية كلًا من: وجيدة عبد الرحمن أستاذ متفرغ بطب عين شمس ، والدكتورة ألفت كامل أستاذ بمعهد المحاسبة بأكاديمية السادات، والدكتورة منى صلاح الدين طلعت أستاذ بعلوم عين شمس، والدكتورة ميرفت وجيه مطر أستاذ بطب القاهرة، والدكتورة نجلاء عبد المنعم عبد الملك استاذ متفرغ بزراعة القاهرة ،والدكتورة عزيزة فؤاد الشرابي أستاذ متفرغ بالمركز القومى للبحوث.

وحصل على جائزة الدولة التشجيعية كلًا من: الدكتورة ريهام زكريا استاذ مساعد بعلوم الزقازيق، والدكتورة ريم الشناوي أستاذ مساعد بالقومى للبحوث، والدكتورة إيمان يسرى أستاذ بعلوم القاهرة، وميادة رجب فرج مدرس بطب بيطرى الزقازيق، والدكتورة ياسمين عبد الحليم أستاذ مساعد بطب بيطرى الزقازيق، والدكتورة فادية صلاح يوسف أستاذ مساعد بصيدلة عين شمس، والدكتورة نرمين عادل أستاذ مساعد بصيدلة القاهرة ،والدكتورة هند عبد العظيم أستاذ مساعد بهندسة المنوفية، والدكتورة لبنى عثمان مدرس مساعد بهندسة النيل الأهلية، والدكتورة أميرة فوزى أستاذ مساعد بصيدلة الإسكندرية، والدكتورة شيماء عنانى أستاذ مساعد صيدلة قناة السويس، والدكتورة شيماء حمودة أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث .