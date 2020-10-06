وزارة الدولة للإعلام تهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأت وزارة الدولة للإعلام الشعب المصري بالذكرى السابعة والأربعين لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء "ستظل حرب أكتوبر ملحمة ملهمة للمصريين وشاهدة على عظمة مصر وقوتها وصلابة جيشها ووقوفه في وجه المحتلين، حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها الحكيمة من كل شر".

ووجه أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، التهنئة للشعب المصري بالذكرى السابعة والأربعين لانتصار حرب أكتوبر المجيدة، قائلًا: "إنه اليوم الذي سطر فيه أبناء مصر العظماء من المؤسسة العسكرية أسم مصر فوق الرؤوس خفاقًا عاليًا، وجسد أعظم ملحمة وبطولة شهدها العصر الحديث، تلاحمت فيها قوى الشعب والجيش لاستعادة الأرض والعِزة والكرامة".

واختتم: "دامت انتصاراتنا بيد شعب مصر العظيم وقيادته العظيمة".