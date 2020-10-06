أهم الأخبار.. قرارات جديدة من وزير التعليم.. صدمة وزير الرياضة لـ مرتضى منصور.. والذهب يتراجع عالميا

نشر "دوت الخليج"، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها في التقرير التالي..

ماذا سيدرس التلاميذ من أولى لـ 3 ابتدائي وكيف سيقيّمون؟ التعليم تجيب

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020... للمزيد اضغط هنا

وزير الخارجية المغربي: حوار بوزنيقة بين الأطراف الليبية سابقة إيجابي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن الحوار الليبي الذي تتواصل جلساته بمدينة بوزنيقة المغربية يشكل "سابقة إيجابية" يمكن البناء عليها كمقاربة للمضي قدما لحل الأزمة في هذا البلد.. للمزيد اضغط هنا

إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم إصابة لاعبه الدولي شوردان شاكيري نجم نادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده مع المنتخب مؤكدًا فيه إيجابية عينة شاكيري بفيروس كورونا.. للمزيد اضغط هنا

خاص| وزير الرياضة يصدم رئيس الزمالك: القانون يُطبق على الجميع

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقفه بشأن قرارات اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك والدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس للقلعة البيضاء.. للمزيد اضغط هنا

بعد تصريحات ترامب| 43 ألف ضحية الإنفلونزا سنويا مقابل 210 آلاف بـ كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستتعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مثلما تتعايش مع الإنفلونزا، رغم تسبب الأخيرة في مقتل مئات الالاف.. للمزيد اضغط هنا.

أسعار الذهب تتراجع عالميا مع انتعاش أسواق الأسهم

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، بالأسواق العالمية، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم، وذلك بدعم التقارير الإيجابية حول صحة الرئيس دونالد ترامب وعودته السريعة للبيت الأبيض، بعد بقائه أقل من 3 أيام في المستشفى العسكري، لتلقي العلاج عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا.. للمزيد اضغط هنا

بعد عرضي الأهلي وبيراميدز.. 40 مليون جنيه تثير غضب محمد إبراهيم في المقاصة

تسيطر حالة من الغضب على محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بسبب المغالاة المالية المطلوبة من قبل ناديه للسماح برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . للمزيد اضغط هنا