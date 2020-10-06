الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان ضيف لميس الحديدي الليلة

تستضيف الإعلامية لميس الحديدى، الخبير الاقتصادي العالمي، الدكتور محمد العريان، في حلقة مميزة من برنامجها "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON" الليلة.

ويتحدث "العريان"، في حواره الذي أجراه عبر سكايب من "بريطانيا"، عن عدد من الملفات المهمة، ويجيب عن عدد من الأسئلة حول كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟ ومتى يتعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كورونا؟ وهل تؤثر إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس "كوفيد 19" على الانتخابات الأمريكية المقبلة؟.

كما يتطرق "العريان"، إلى إدارة مصر لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، ويوجه نصائح هامة إلى المستثمرين.

ومن المعروف، أن الدكتور محمد العريان، هو خبير اقتصادي عالمي، ويشغل الآن منصب رئيس كلية كوينز جامعة "كمبريدج" البريطانية والمستشار الاقتصادي لكبرى الشركات الصناعية والمالية حول العالم.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".