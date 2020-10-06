تستضيف الإعلامية لميس الحديدى، الخبير الاقتصادي العالمي، الدكتور محمد العريان، في حلقة مميزة من برنامجها "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON" الليلة.
ويتحدث "العريان"، في حواره الذي أجراه عبر سكايب من "بريطانيا"، عن عدد من الملفات المهمة، ويجيب عن عدد من الأسئلة حول كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟ ومتى يتعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كورونا؟ وهل تؤثر إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس "كوفيد 19" على الانتخابات الأمريكية المقبلة؟.
كما يتطرق "العريان"، إلى إدارة مصر لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، ويوجه نصائح هامة إلى المستثمرين.
ومن المعروف، أن الدكتور محمد العريان، هو خبير اقتصادي عالمي، ويشغل الآن منصب رئيس كلية كوينز جامعة "كمبريدج" البريطانية والمستشار الاقتصادي لكبرى الشركات الصناعية والمالية حول العالم.
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان ضيف لميس الحديدي الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.