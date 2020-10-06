الجالية المصرية برومانيا: نصر أكتوبر مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري

تقدمت الجالية المصرية في رومانيا بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقالت الجالية في بيانها" : نتقدم بالتهنئة لفخامة الرئيس بمناسبة الذكرى الـ “47 “لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ويسعدنا أن نبعث لفخامتكم أسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة والتي تأتي ذكراها العظيمة تخليدًا لإنتصارات الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة ” .

وبهذه المناسبة المجيدة والذكري الخالدة والتي ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة الباسلة والذي قدم رجالها ارواحهم ودمائهم من اجل عزة وكرامة وتراب الوطن نتقدم بخالص شكرنا للجهود التى تقوم بها القوات المسلحة الباسلة بتقديم كل غالٍ ونفيس فداءًا للوطن من اجل الحفاظ علي وحدة وسلامة اراضية ، سائلين المولي عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى الخالدة علي فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالخير والأمن والسلام.