نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

كان عندي كحة ناشفة.. نجلاء بدر تخضع لتحليل كورونا.. وتنشر النتيجة.. شاهد اجرت الفنانة نجلاء بدر تحليل فيروس كورونا " كوفيد 19 " ونشرت صورة التحليل عبر حسابها الشخصى على انستجرام . فخور إنى مصرى.. رامز أمير يحتفل بـ نصر أكتوبر | شاهد احتفل الفنان رامز امير بنصر السادس من أكتوبر 73 ونشر عدة صورة خلال رفع الجنود المصريين علم مصر على أرض سيناء، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ما تخليش قلبك أبيض.. هيفاء وهبى توجه رسالة إلى جمهورها.. شاهد وجهت الفنانة هيفاء وهبى رسالة إلى جمهورها ونشرت عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

أول رد فعل من يوسف أوباما بعد فوز الزمالك على سموحة.. شاهد نشر يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك صورة له مع مصطفى محمد وزيزو وعبدالله جمعة أثناء الاحتفال بالهدف الثانى للفريق في مرمى سموحة خلال مباراتهما أمس وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. نجلاء بدر تخضع لـ تحليل كورونا.. ورد فعل يوسف أوباما على فوز الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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