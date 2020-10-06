السيسي: تحية إجلال لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعا ولا مهانة.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية..لا يقبل خضوعا ولا مهانة".

وتابع: "إننى أنتهز هذه المناسبة التاريخية العظيمة، لأؤكد أن القوات المسلحة ورجالها البواسل، لعاقدون العزم على مواصلة المسيرة والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب الذي يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد.. وعقد لن ينفرط أبدا، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وحماها من كل سوء وشر".