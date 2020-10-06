“الحصة بـ85 جنيه كحد أقصى” 11 قرار جديد لوزير التربية والتعليم بشأن مجموعات التقوية بالمدارس

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدر وزير التربية والتعليم قراراً جديداً اليوم بشأن مجموعات لتقوية بالمدارس، وتنظيمها خلال لعام الدراسي الجديد، وجاءت قرارات الدكتور طارق شوقي على النحو التالي.
11 قرار جديد لوزير التربية والتعليم بشأن مجموعات التقوية بالمدارس
1- المجموعات بالمدارس ستكون إختيارية وليست إجبارية.
2- سوف تشمل المجموعات جميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية.
3- هدف المجموعات المدرسية تحسين مستويات الطلاب.
4- الإعلان عن قيمة مجموعات التقوية والمدرسين المشتركين بها سيتم إعلانها بكل مدرسة.
5- المدة الزمنية لمجموعات القوية المدرسية ستكون ساعتين في الأسبوع.
6- عدد الطلاب في القاعة يتناسب مع حجمها ومراعات الإجراءات الإحترازية.
7- تخفيض 50% لأبناء الشهداء، و25% لأبناء العاملين بالتربية ولتعليم.
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8- الإشتراك لا يقل عن 10 جنيه في الحصة و85 جنيه الحد الأقصى.
9- مديري المدارس هممن يحددون قيمة المجموعات لصفوف النقل.
10- وبالنسبة للشهادات يحدد قيمة المجموعات المدرسية مديري الإدارات ومجلس الأمناء بالإدارة.
11- نسبة المعلم في المجموعات لا تقل عن 75%.
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