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محمد سياف - ابو ظبي - كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، حيث كشفت الحسابات الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد حلول المولد النبوي الشريف فلكياً، مشيراً إلى أن غرة شهر ربيع الأول 1442 ستكون يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري.

من جهته قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن عدة شهر صفر ستكون 30 يوماً، وأن هلال شهر ربيع الأول سوف يولد يوم 16 أكتوبر الجاري وهو يوم الرؤية وذلك في تمام الساعة التاسعة وواحد وثلاثون دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020:-

وأشار الدكتور جاد القاضي بأنه وفقاً لتلك الحسابات الفلكية فإن يوم 29 أكتوبر الجاري سيكون يوم 12 ربيع الأول لعام 2020، وهو اليوم الذي ولد فيه خير البرية النبي محمد صلي الله عليه وسلم منذ نحو 1442 سنة هجرية.

وأضاف بأن هلال شهر ربيع الأول لن يولد طبقاً للحسابات الفلكية التي أجرها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في القاهرة وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية يوم الرؤية وهو يوم 16 أكتوبر الجاري، وبهذا فإن يوم 17 أكتوبر 2020 سيكون المتمم لشهر صفر، وبهذا فتكون غرة شهر ربيع الأول فلكياً يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري.

وبهذا فإن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لعام 1442 هـ سيكون يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر الجاري، وهو ما يتوافق مع اتجاه الحكومة في الآونة الأخيرة بجعل الإجازات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية تكون يوم الخميس، لمنح العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص فرصة أكبر للاستمتاع بتلك الإجازة.