الأرصاد: طقس الأربعاء حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 35

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وبحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية، نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب الصعيد، كما تظهر الشبورة المائية فى الصباح الباكر شمالا تكون كثيفة على بعض الأماكن السواحل الشمالية.
كما توقعت سقوط أمطار على جنوب سلاسل البحر الأحمر بنسبة 30%.
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