الخبير الاقتصادى العالمى محمد العريان ضيف لميس الحديدى الليلة

ويتحدث العريان فى حواره الذى أجراه عبر سكايب من بريطانيا عن عدد من الملفات الهامة والحالية ويجيب على عدد من الأسئلة المهمة حول كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟ ومتى يتعافى الاقتصاد العالمى من تداعيات أزمة كورونا؟ وهل تؤثر إصابة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفيروس "كوفيد 19" على الانتخابات الأمريكية المقبلة؟
كما يتطرق العريان إلى إدارة مصر لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ويوجه نصائح هامة للمستثمرين.
ومن المعروف أن الدكتور محمد العريان هو خبير إقتصادى عالمى ويشغل الآن منصب رئيس كلية كوينز جامعة "كمبريدج" البريطانية والمستشار الاقتصادى لكبرى الشركات الصناعية والمالية حول العالم.
برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة مساء، على شاشة "ON".
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