أحمد سليمان ينضم لقائمة أبناء مصر بانتخابات مجلس النواب

وشغل اللواء أحمد سليمان، منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر، كما كان عضوا بمجلس إدارة نادى الزمالك فى السابق.

وبدأ مشواره فى ملاعب كرة القدم بصفوف نادى الزمالك، لكن الإصابة أبعدته سريعًا، ليتجه للتدريب، ويعد العمل فى الجهاز الفنى للراحل محمود الجوهرى، أسطورة كرة القدم المصرية من أبرز محطاته التدريبية، بالإضافة إلى تدريب حراس مرمى الفراعنة مع الجيل الذهبى بقيادة حسن شحاتة.

وحصل أحمد سليمان، مع القلعة البيضاء على بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى، وبطولة إفريقيا أبطال الكأس، وكأس السوبر الإفريقى، وتولى منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى للشباب مع شوقى غريب، وتوج ببطولة إفريقيا وثالث العالم بالأرجنتين، وتوج مع المنتخب المصرى الأول بثلاثية أمم إفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010، وكان له دورًا مميزًا فى تدريب عصام الحضرى، ونادر السيد.

واتجه للعمل الإدارى، وخاض انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك على مقعد عضو مجلس الإدارة عام 2014، وحصل على المنصب مع مجلس مرتضى منصور، وخاض انتخابات القلعة البيضاء الأخيرة على مقعد الرئيس ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالى، لكنه لم يوفق رغم تقارب الأصوات التى حصل عليها الثنائى.

وكان حزب أبناء مصر، برئاسة المهندس مدحت بركات، أعلن عن قائمة أبناء مصر التى سيخوض بها انتخابات مجلس النواب المقبلة، وهى قائمة منافسة للقائمة الوطنية، مؤكدا أن الحزب تمكن من تأسيس القائمة دون إشراك أحزاب أخرى أو مستقلين، كما فعلت القوائم الأخرى التى اجتمعت فى 12 حزبًا.

وأوضح مدحت بركات، أن حزب أبناء مصر بدأ بداية حقيقية منذ 3 نوفمبر 2019، ولم يتجاوز عمره 11 شهرًا، وأقام أمانات للحزب على مستوى الجمهورية تقرب من 5 أمانات، كما دفع أيضا بنحو 30 من مرشحيه بالفردى على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس حزب بناء مصر، أنه رغم فترة عمر الحزب القصيرة وهى 11 شهرًا، إلا أن الحزب عزم فى البداية على إنشاء 4 قوائم، ولكنه قرر التركيز على قائمة واحدة، واشترط احتواء هذه القائمة على أقوى أمانة عنده وأقوى كوادر موجودة، ووجد أن محافظات شرق الدلتا هى أقوى أمانة فقرر الخوض بها فى سباق الانتخابات البرلمانية، وتتضمن محافظات "الشرقية ودمياط والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء".