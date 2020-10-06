القبض على بلطجي روع أهالي الإسكندرية بكلب شرس وسيف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بترويع المواطنين مستخدماً كلب ، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص حاملاً سلاح أبيض "سيف" وبصحبته حيوان "كلب" يقوم بالصياح وسب المارة بأحد الشوارع بمنطقة ميامى بمحافظة الإسكندرية. وتوصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد الشخص مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، له معلومات جنائية، حيث أمكن ضبطه والحيوان والسلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بارتكاربه الواقعة، وعلل قيامه بذلك لوجود خلافات بينه وآخرين بالمنطقة محل سكنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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