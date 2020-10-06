حسن يوسف: ماجد الكدواني الأنسب لتجسيد شخصية البابا شنودة

قال الفنان الكبير حسن يوسف، إنه لم يتلقَ حتى الآن أى عرض من الكنيسة لتجسيد شخصية البابا شنودة فى مسلسل درامى، مضيفا إن الحديث عن تجسيده شخصية البابا قديم وبدأ منذ عام 2003 بعد تجسيده شخصية الشيخ الشعراوى فى مسلسل إمام الدعاة.

وتابع: "بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل إمام الدعاة جاءنى صحفى وسألنى سؤالاً خبيثاً قائلاً: هل تقبل بعد أن جسدت شخصيات الأئمة ابن ماجة والمراغى والنسائى والشعراوى أن تجسد شخصية مسيحية كالبابا شنودة"

وأوضح حسن يوسف أنه يحب البابا شنودة حبًا كبيرًا وله مكانة كبيرة عنده مثل كل المصريين وأجاب عن هذا السؤال قائلاً إن البابا شنودة يحظى بحب كل المصريين مسلمين ومسيحيين وله تأثير واحترام عالمى، ويكفى أنه قال إن مصر ليست وطنًا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا، وأنه يرحب بتقديم شخصيته ولكن بشرط أن تكون الشخصية مكتوبة جيدًا كتابة تليق بمقام البابا كما حدث مع شخصية الشعراوى، مرشحاً الكاتب وحيد حامد لكتابة المسلسل.

وأشار إلى أنه وقتها قال إنه يفضل أن يقوم بإخراج المسلسل مخرج أجنبى حتى يكون المسلسل عالميًا وأن تشرف الكنيسة على تقديم هذا العمل وتوفير التمويل اللازم له.

وأكد الفنان الكبير حسن يوسف أنه بعد هذا التصريح أكدت الكنيسة أنها لا تفكر فى تقديم عمل فنى عن البابا شنودة وهذا ما حدث حين تجدد الكلام عن ترشيح الفنان ماجد الكدوانى لتقديم الشخصية.

وتعجب حسن يوسف من تجدد الكلام حول هذا الموضوع، مؤكدًا أنه لم يتلق أى عرض من الكنيسة أو من أى منتج أو مخرج.

وقال الفنان الكبير: "أرى أن الفنان ماجد الكدوانى أنسب من يقدم شخصية البابا لأن بنيانه الجسمانى مناسب كما أنه فنان كبير وموهوب وهو أحسن ترشيح للشخصية، قائلاً: "لو أنا اللى هنتج هذا العمل كنت هجيب ماجد الكدوانى يجسد شخصية البابا"

وأضاف حسن يوسف أن إنتاج عمل عن البابا شنودة يحتاج تمويلا جيدا كما حدث مع مسلسل إمام الدعاة الذى شارك بنفسه فى إنتاجه مع مدينة الإنتاج الإعلامى وتكلف العمل وقتها 20 مليون جنيه، تحمل هو 8 ملايين وقطاع الإنتاج بالمدينة 12 مليونا.