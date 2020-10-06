بمناسبة احتفالات النصر.. الإفراج عن 2081 نزيلاً من السجون بعفو رئاسي وشرطي (صور)

أفرج قطاع السجون، مساء اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بعفو رئاسي وشرطي، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

والمفرج عنهم ممن استوفو شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لسنة 2020، وكذا لائحة قانون السجون بشأن الإفراج تحت شرط من استوفوا شروط الإفراج.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (1822) نزيل، والإفراج الشرطى عن (259) نزيل.

ويأتى ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.