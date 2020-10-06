صور .. ختام الدورة التدريبية المتخصصة لمستشارى وأعضاء النيابة الإدارية

اختتمت اليوم الثلاثاء، وبحضور المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدورة التدريبية المتخصصة لمستشارى أعضاء النيابة الإدارية المنعقدة بمقر الأكاديمية والتى أقيمت خلال الفترة من 16 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2020.





جاء ذلك فى إطار برتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ممثلة فى مركز التدريب برئاسة المستشار الدكتور محمد رامى مدير المركز والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذى يستهدف بشكل أساسى صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاء النيابة لمواكبة التطورات القانونية والإدارية والتقنية كافة، وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإدارى وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية. وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية التدريب المستمر لجميع الأعضاء، لتنفيذ رسالتهم السامية فى تحقيق العدالة وإعلاء دولة القانون، وأشار إلى أن الأكاديمية تقوم بدور بالغ الأهمية فى تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشرى بجميع مؤسسات الدولة بما ينعكس على النهوض بالدولة فى مختلف المجالات. وسلم المستشار عصام المنشاوى، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية شهادات إتمام الدورة التدريبية لمستشارى وأعضاء النيابة، كما افتتح المنشاوى بصحبة الدكتورة رشا راغب، الدورة التدريبية الجديدة والتى من المقرر أن تشمل ما يزيد عن 100 عضو.

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