مطران البلينا يرقى 38 قسا للقمصية

قرر الأنبا ويصا مطران البلينا، صباح اليوم، ترقية 38 قسا من كهنة الإيبارشية إلى رتبة القمصية.



قرر الأنبا ويصا مطران البلينا، صباح اليوم، ترقية 38 قسا من كهنة الإيبارشية إلى رتبة القمصية. يأتى ذلك ضمن برنامج اجتماع الكهنة الشهرى الذى يعقده مع كهنة الإيبارشية شهريًا، وهى المرة الأولى التى يتم فيها ترقية هذا العدد مرة واحدة.

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