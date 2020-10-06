الداخلية تفرج عن2081 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة

قالت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن قطاع السجون قرر الإفراج بالعفو والشرطى عن 2081 شخصًا من نزلاء السجون، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لسنة 2020.





وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن قطاع السجون عقد لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 1822 نزيلا، والإفراج الشرطى عن 259 نزيلا. يأتى ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

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