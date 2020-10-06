الهيئة الوطنية: 4032 مرشحا فرديا و8 قوائم بالقائمة النهائية لمرشحى النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رسميا القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بعد الانتهاء من مراجعة كافة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.





واشتملت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب، 4032 مرشحا بنظام الفردى، و8 قوائم بنظام القائمة.

ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات البرلمان، فإن آخر موعد لتقديم التنازلات الساعة السابعة مساء غد الأربعاء، ويتم نشر التنازلات فى جريدتين يوميتن واسعتى الانتشار بعد غد الخميس.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى: "الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح".

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة "الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات "الإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا.

ويبدأ ذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.