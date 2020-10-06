الجمعة.. الوفد ينظم احتفالية خاصة بذكرى نصر أكتوبر

ينظم حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، مساء الجمعة، احتفالية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وتلقى الاحتفالية الضوء على الدور الوطنى الشجاع للقوات المسلحة فى حماية الدولة المصرية والحفاظ على أمن وأمان المواطن.





وأكد أبوشقة، فى بيان نشره الحزب، اليوم الثلاثاء، أن انتصار مصر فى حرب أكتوبر، أعاد إلى الأمة العربية كرامتها، كما أن معركة 6 أكتوبر لم تكن معركة عسكرية فحسب انتصرت فيها القوات المسلحة، وإنما كانت ملحمة مضيئة فى تاريخ الشعوب عندما يقف الشعب بأكمله وراء قواته المسلحة من أجل الدفاع عن الوطن.

ووجه حزب الوفد، الدعوة لكل من أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واللجان النوعية والمرأة والشباب وكبار الشخصيات العامة.

وخلال الحفل سيتم توزيع درع الوفد، على أسر الشهداء والمصابين وبعض من شاركوا فى حرب 1973، تقديرًا لدورهم الوطنى وما جادوا به دفاعًا عن التراب الوطنى.

وأسند أبوشقة، إعداد وتجهيز الحفل إلى أمل رمزى، النائبة الوفدية بمجلس الشيوخ، ومساعد رئيس الوفد للشؤون السياحية.