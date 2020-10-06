إنفوجراف.. خرجنا ممزقين.. ماذا قال قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73؟

فمع مفاجأة ساعة الصفر وانطلاق الطيران المصرى لدك حصون الجيش الإسرائيلى فى الثانية ظهرًا، أصيب قادة إسرائيل بحالة من الذهول والصدمة. ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز ما قاله قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73:- وقالت جولدا مائير، رئيسية وزراء إسرائيل حينها: "المصريون حققوا مكاسب قوية والتفوق علينا كان ساحقًا"، فى حين قال موشى ديان، وزير الدفاع الإسرائيلى حينها: "حرب أكتوبر بمثابة زلزال تعرضت له إسرائيل".

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