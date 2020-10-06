شكرى يشارك فى اجتماع هيئة مكتب قمة ⁧‫الاتحاد الإفريقى

شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اجتماع هيئة مكتب قمة ⁧‫الاتحاد الإفريقى‬⁩.



شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اجتماع هيئة مكتب قمة ⁧‫الاتحاد الإفريقى‬⁩. وأجرى وزير الخارجية مباحثات حول تأثيرات جائحة كورونا على الدول الإفريقية وسُبل مواجهتها.

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