عاجل.. الرئيس السيسى يوجه باستمرار تطوير أنشطة صندوق تحيا مصر

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض أنشطة صندوق "تحيا مصر" والخطط المستقبلية لمشروعاته.

واستعرض اللواء محمد أمين، فى هذا الصدد مجمل النشاط والدور المحورى الذى اضطلع به الصندوق خلال السنوات الماضية كمعاون لجهود الدولة فى جميع المجالات وقاطرة للعمل المجتمعى بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وهو ما أحدث نقلة نوعية فى مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، والخدمات المجتمعية الشاملة من خلال تقديم حزمة متكاملة من المشروعات، فضلاً عن استخدام أدوات مرنة وحديثة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة.

ووجه الرئيس، باستمرار تطوير أنشطة صندوق "تحيا مصر" فى مجال الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعى، والتنمية العمرانية، والتمكين الاقتصادى، ودعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات، وغيرها من المجالات التى تمس الحياة المعيشية اليومية للمواطنين من جميع النواحى.