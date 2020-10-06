قطاع المعاهد الأزهرية يضع شروطاً لمن يريد التقدم لوظيفة "دادة" بفصول رياض أطفال.. تعرف عليها

في إطار سعى قطاع المعاهد الأزهرية، لترغيب المواطنين في التعليم الأزهري بكل طرقه، بالتزامن مع جهوده لتربية النشأ تربية إسلامية صحيحة على المنهج الأزهري الوسطى.

وفتح قطاع المعاهد الأزهرية، فصول رياض الأطفال، بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وحدد قطاع المعاهد عدة شروط ضمن 10 شروط لقبول الطفل للالتحاق بفصول رياض الأطفال ومنها تحديد سن قبول الطفل لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري للعام الدراسي 2020\2021.

وأكد قطاع المعاهد في بيان له من قبل تحديد سن بمرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات كحد أدنى، 5 سنوات 11 شهر و29 يوما كحد أقصى أما عن سن قبول الطفل في الصف الأول الابتدائي الأزهري 6 سنوات كحد أدنى 9 سنوات كحد أقصى.

كما يجوز النزول بسن القبول بمرحلة رياض أطفال الى 6 أشهر والنزل بسن الصف الأول الابتدائي في حدود 6 أشهر بخصوص المعاهد الأزهرية التي توافرت فيهم الشروط القبول بتلك المرحلة.

واحتاج الأزهر فصول رياض أطفال في "المعاهد العادية، والنموذجية، والخاصة "ثم تستكمل الكثافة المتبقية من المتقدمين الجدد ممن ينطبق عليهم شروط القبول، ولا يجوز تصعيد الأطفال المقيدين سابقا في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي وان كان السن يسمح بذلك منعا للمساء له القانونية.

وحدد الأزهر ضمن الأوراق المطلوبة ايضا لتقديم ورقيا شهادة ميلاد أصلية والكشف الطبي معتمد من التأمين الصحي يؤكد أن الطالب خالي من الأمراض المعدية كما استقبل منطقة الأزهر بالإسكندرية 27 فصل لرياض الاطفال بالأزهر هذا العام.

وأعلن اليوم قطاع المعاهد الأزهر على التعاقد مع عدد من الدادات لقاعات رياض الأطفال في الفترة من 17 أكتوبر 2020 وحتى 21مايوا 2021على أن يتم المقابلات الشخصية يومي السبت والأحد القادمين حتى يتمسكان من تسليم العمل قبل بدا العام الدراسي 2020 \2021.

واشترط قطاع المعاهد الاتزيد سن المتقدمة للعمل دادة عن 45 عاما، وأن تكون خالية من الأمراض المعدية بموجب شهادة طبية معتمدة، وان تكون لديها القدرة التعامل مع الأطفال وان تكون حسنة السيرة والسمعة، وأن تكون مقيمة فى نطاق الإدارة التعليمية.

ويثبت ذلك بالوثائق الرسمية لمن لديها خبرة فى العمل بالروضات الأزهرية بالفعل على أن يتم عمل لجنة المقابلات الشخصية برئاسة رئيس الإدارة المركزية وتكون مديرة رياض الاطفال بالمنطقة عضوا باللجنة المقابلات.

كما سيتم التعاقد بواقع دادة لكل معهد به مرحلة رياض أطفال فقط دون غيرها، وفى حالة زيادة عدد الدادات عن عدد المعاهد يتم التوزيع على المعاهد يتم التوزيع على المعاهد التي بها عدد قاعات أكثر ويتم توزيع الدادات عن طريق مديرة رياض الأطفال بالمنطقة.