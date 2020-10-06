اجتماع طارئ لاتحاد الكرة لمناقشة قرار إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا طارئا بالجبلاية خلال الوقت الحالي، لمناقشة قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 4 سنوات بعد الشكاوى المقدمة ضده من أكثر من جهة رياضية منها اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية والنادي الأهلي واتحاد اليد.

وأفادت مصادر بأن هناك خطابين من اللجنة الأوليمبية وصلا لمقر اتحاد الكرة اليوم بالعقوبات الموقعة على رئيس نادي الزمالك من اللجنة الأوليمبية إلى جانب منعه من حضور المباريات الخاصة بالزمالك في البطولات المحلية خلال فترة إيقافه، وهو ما ستناقشه اللجنة الخماسية.

وتابعت المصادر أن هناك بيانا سيصدر اليوم عن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالتعليق على قرارات اللجنة الأوليمبية ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

تحدث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن موقف الوزارة من الحكم الصادر من قبل اللجنة الأوليمبية ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وقال وزير الرياضة فى تصريحات صحفية: نادى الزمالك واللجنة الأوليمبية واتحاد الكرة وكل الاتحادات، هيئات رياضية لها استقلاليتها ولوائحها ما يخص تدخلنا يكون تطبيق القانون وسنطبق القانون.

فى سياق متصل، أوضح مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية أن حضور مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لمباريات الفريق الأبيض فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، أمر يخص الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث إن قرارات اللجنة الأولمبية تطبق على المسابقات المحلية.

وأكد مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية أن اتحاد الكرة المصرى هو المنوط بإخطار كاف بقرارات اللجنة الأولمبية المصرية ضد مرتضى منصور، خاصة أن الاتحادات القارية والدولية تحترم قرارات اللجنة الأولمبية المحلية وبالتالي تقوم بتنفيذ قراراتها.

واجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، الأحد الماضى، للنظر فى ما انتهى إليه التحقيق فى الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادى الأهلى، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصرى لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدمًا في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتى أخرجها عن دورها الرياضى، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى.