السلع التموينية تتعاقد على استيراد 86 ألف طن زيت

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية، على شراء 86 ألف طن زيت مستورد، منها 60 ألف زيت صويا خام، و26 ألف طن زيت عباد.





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