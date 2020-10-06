القمص سرجيوس: انتصارات أكتوبر فخر لجميع المصريين حتى الآن

"قال القمص سرجيوس سرجيوس وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس إن حرب أكتوبر المجيدة مازالت تدرس إلى الآن في كبرى الجامعات على مستوى العالم، وأن جميع المصريين يشعرون بالفخر والنصر حتى الآن بعد أن عبرت قواتنا المسلحة قناة السويس وخط خط بارليف عام 1973.

وأضاف القمص "سرجيوس سرجيوس" في تصريح لـ "دوت الخليج" بمناسبة احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقرع الأجراس بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر: "أن الكنيسة تعبر عن فرحتها بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر"، لافتا إلى أن الكنيسة تقرع أجراسها وقت دخول الأب البطريرك وأثناء تقديم الحمل مع بداية القداس الإلهي وهي مظاهر تدل على الفرح.

وتابع القمص سرجيوس سرجيوس قائلا: "إن جميع المصريين كانوا سعداء ومازالوا بانتصارات أكتوبر وهي الحرب التي شارك فيها جميع أبناء الوطن بدون استثناء".

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء بذكرى نصر أكتوبر من خلال قرع أجراس الكنائس في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق تزامنا مع موعد العبور عام ١٩٧٣.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا أول أمس أكدت فيه أنه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم ، ومشاركة من الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية في الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، ستُدَق أجراس الكنائس في كافة ربوع مصر وذلك الساعة الثانية وخمس دقائق من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٦ أكتوبر ٢٠٢٠.

وتابع البيان: "أن هذا التوقيت هو توقيت ساعة الصفر التي بدأت فيها الحرب عام ١٩٧٣".