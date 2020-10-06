نيابة عن السيسي.. وزير الخارجية يشارك في اجتماع هيئة مكتب قمة ⁧‫الاتحاد الأفريقي

شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الثلاثاء نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع هيئة مكتب قمة ⁧‫الاتحاد الأفريقي‬⁩ التباحث بشأن تأثيرات جائحة كورونا على الدول الأفريقية وسُبُل مواجهتها. أعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر".

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