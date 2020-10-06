شهادة دولية.. الأمم المتحدة تشيد بتعامل مصر مع فيروس كورونا

أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بالإجراءات الطبية والاقتصادية والاجتماعية المتميزة التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتطبيقها لتوصيات منظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس.

جاء ذلك خلال الاحتفال بذكرى مرور 75 عامًا على إنشاء الأمم المتحدة.

وأضاف أن هذه الإجراءات ساعدت على تخطِّي الموجة الأولى من الجائحة بشكل آمن، حتى إن مستشفيات العزل اكتسبت خبرة، وتمكنت من التعامل مع أي زيادات محتملة في الأعداد، مع تأكيد ضرورة الاستمرار في تطبيق إجراءات الحماية الشخصية، مثل "ارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي"؛ حتى لا نصطدم بموجة مفاجئة من الفيروس.

وأوضح أن استجابة مصر للموجة الأولي من جائحة فيروس كورونا تعد من بين أفضل الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ، لافتا الى أنه ثبت أن إجراءات الإغلاق والتدابير الصحية رغم كونها مؤلمة إلا أنها صحيحة في الوقت المناسب.