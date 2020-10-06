أبو العينين يحل مشكلة عمرها 10 سنوات بمساكن الشباب بالعجوزة.. وينقذ 10 عمارات من الانهيار

تدخل النائب محمد أبو العينين، لإنقاذ أهالي عمارات المستقبل بمساكن الشباب في منطقة العجوزة، بعد استغاثتهم بسبب تراكمات المياة أسفل العمارات على مدار 10 سنوات مضت. وعلى الفور وجه النائب محمد أبو العينين، فريق عمل الحملة الخاصة به، مُزود بعدد من المتخصصين والمعدات اللازمة للتعامل مع المشكلة، حيث تمكنت الحملة من رفع أكثر من 45 متر مكعب مياه متراكمة أسفل العمارات منذ أكثر من عشر سنوات. ووفر النائب محمد أبو العينين مواتير لرفع المياة لعدد 10 عمارات، وذلك في خلال 48 ساعة فقط منذ الإبلاغ عن المشكلة، سعيا لإنقاذ الأهالي وحماية الأبنية من الإنهيار. وتوجه أهالي العجوزة بوافر الشكر للنائب محمد أبو العينين، على تدخله السريع وحل أزمة عانى منها الأهالي منذ فترة طويلة وكانت تهدد حياتهم طوال الوقت.

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