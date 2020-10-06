الزراعة : 10 قوافل بيطرية لفحص وعلاج المواشي مجانا بالبحيرة

وجه معهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور هاني حسن، 10 قوافل بيطرية الي قري محافظة البحيرة في قري مراكز المحموديه وابوحمص وقري الخريجين والمنتفعين بمركزي وادي النطرون وجناكيس وهي الصديق يوسف والامام مالك و محمد عبد الرقيب بالشجاعة وعلي مبارك و العشرة الاف والطبراني لأول مرة.

وتم فحص 6976 حيوانا منها 2858 حالة باطنة وجراحة كما تم تحصين 580 حيوانا بالتحصينات غير سيادية وتم تلقيح 583 حالة تلقيح اصطناعي وتم اخذ 18 عينة دم ومسحة للمساهمة في عمل الخريطة الوبائية للامراض التناسلية بالمناطق محل عمل القوافل وتم علاج 2457 حالة امراض ومشاكل تناسلية وتم تأهيلها لاستعادة الكفاءة التناسلية.

كما تم الكشف علي 480 حالة مشاكل تناسلية مزمنة وتستدعي التدخل بالتقنيات التشخيصية والعلاجية المتقدمة وتم تأهيلها لاستعادة الكفاءة التناسلية واستبعاد غير صالح للتناسل كما تم فحص وتقييم 4 طلائق بقري وجاموسي تستخدم للتلقيح الطبيعي للوقوف علي مدي كفاءتهم ..كما تم تدريب 47 طبيبا بيطريا علي اعمال التناسليات الحيوانية والتلقيح الاصطناعي والكشف بالسونار والاشعة التشخيصية.

وأضاف حسن انه تم عمل العديد من الندوات التعريفية بدور صندوق التأمين علي الماشية وتم عمل ندوات عن التحسين الوراثي بالتلقيح الاصطناعي وتدوير المخلفات الزراعية لعمل علائق اقتصادية وقد شارك العديد من معاهد مركز البحوث الزراعية في فريق عمل القافلة لتوصيل معلومات وخدمات متكاملة لصغار المربين.

واختتمت أعمال القافلة بلقاء السيد المهندس حازم الاشموني سكرتير عام محافظة البحيره وقيادات الزراعة والطب البيطري الذين اشادوا بخدمات القوافل لخدمة القري الاكثر كثافة حيوانية والأعلي احتياجا لتقديم الخدمات البيطرية.