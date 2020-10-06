فيديو.. شيماء السباعى: متسلموش أولادكم تسليم أهالى للسوشيال ميديا

وأضافت السباعى، خلال برنامجها "إند أوف تيكست"، عبر موقع دوت الخليج، أن السوشيال ميديا لها إيجابيات وسلبيات، مشيرة إلى أن منع الأبناء من السوشيال ميديا قد يكون مضر أكثر منه نفع.

وتابعت: "الممنوع مرغوب، والسوشيال ميديا التطور الطبيعى لحياة الأبناء، وحال منعها ستتأثر النفسية والشخصية"، وضربت مثلا بتطبيق تيك توك معلقة: "فيه منصة لتعليم المواهب واللغة وتبادل المعلومات".

ووجهت نصيحة للأمهات قائلة: "تعاملى مع ابنك كإنه صاحبك ومتسلمهوش تسليم أهالى للسوشيال ميديا، شاركيه ونمى مهاراته".