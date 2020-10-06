فيديو.. لجنة مكافحة كورونا تحسم الجدل حول انتقال الفيروس عبر الهواء

وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "مافيش حاجة اسمها انتقال الفيروس عن طريق الهواء إلا لو كان معلق فى المسافة بين الشخصين اللى أقل من متر".
وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن هناك تعديلات فى البروتوكول العلاجى بشكل استباقى لمواجهة أى زيادة فى الإصابات خلال الفترة المقبلة.
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