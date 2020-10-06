قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدولة استخدمت حل وسط لعودة الدراسة باتخاذ إجراءات وقائية مثل التباعد الاجتماعى والتعقيم وارتداء الكمامات، معلقًا: "فى دول تانية قفلت خالص".





وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه كان من الضرورى توزيع الطلاب على الأيام لتقليل الكثافة فى الفصول وهو ما جعل عدد أيام الحضور أقل، مضيفًا: "الجدول ده معمول بسبب كورونا فقط". وتابع: "التعليم فى المدرسة هو الأساس واللى بيقول غير كده جاى يغلس"، مؤكدًا أن مجموعات التقوية ليست بديلا للحصص أثناء اليوم الدراسى، مضيفًا: "شىء اختيارى لمن يريد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق شوقى: التعليم فى المدرسة هو الأساس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.