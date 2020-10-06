فيديو.. أحمد موسى يدشن هاشتاج سحقناهم فى أكتوبر

ودعا موسى، المواطنين إلى التفاعل مع الهاشتاج قائلاً: "عايزين الهاشتاج يبقى تريند على طول"، مؤكدًا أن الجيش المصرى حقق بطولات عظيمة فى حرب الاستنزاف وصولًا إلى حرب أكتوبر.
وأضاف أن التاريخ لا يستطيع أحد أن يمحيه، موجهًا التحية لكل قادة ومقاتلى وشهداء حرب أكتوبر.
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