إياتا: 108 مليار دولار قيمة الخسائر الاقتصادية للمنطقة في 2020 بسبب فيروس كورونا

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي" إياتا"، أن تعليق الرحلات الجوية بمنطقة الشرق الأوسط خلال 202‪0أدى إلى خفض مساهمة قطاع النقل الجوي في الناتج المحلي بشكل كبير يصل إلى 108 مليار دولار، من أصل 213‪ مليار دولار قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقريره الأخير الصادر، إلى أن هذه الخسارة سيكون لها عواقب وخيمة أبرزها خسارة 1.7 مليون وظيفة بقطاع الطيران المدني، ويمثل هذا الرقم حوالي نصف عدد الوظائف المرتبطة بقطاع النقل الجوي في المنطقة والبالغ عددها 3.3 مليون.

وشدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، على ضرورة العمل الجماعي وإعادة تشغيل القطاع مع الموازنة بين حماية المواطنين من فيروس كورونا وبين النواحي والتداعيات الاقتصادية المؤثرة على مواطنين دول المنطقة.

وحذّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" من تفاقم الأضرار التي ألحق بها فيروس كورونا وتداعياته على قطاع النقل الجوي والمتمثلة بتوقف الحركة الجوية بالمنطقة.