هاشتاج «سحقناهم في أكتوبر» يتصدر تويتر.. ومغردون تحية لرجل الحرب والسلام وتحية لقواتنا المسلحة

تصدر هاشتاج "سحقناهم فى أكتوبر" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي أطلقه الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "دوت الخليج"، اليوم الثلاثاء، احتفالا بنصر أكتوبر.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش المصرى حقق بطولات عظيمة فى حرب الاستنزاف وصولًا إلى حرب أكتوبر، متابعا أن التاريخ لا يستطيع أحد أن يمحيه، موجهًا التحية لكل قادة ومقاتلي وشهداء حرب أكتوبر.

ومن أبرز تعليقات التي كتبها رواد مواقع التواصل:



‏تحية فخر لشهداء مصر وأبطالها البواسل الذين ضحوا بدمائهم الذكية من أجل تراب هذا الوطن الغالي ويستمر العطاء من الأبطال جيل بعد جيل... تحيا مصر بشعبها الواعي ومؤسساتها الوطنية ورئيسها البطل الشريف الوطني ❤️ ???????? إن نصر أكتوبر العظيم‎#سحقناهم_في_اكتوبر

‏‎#سحقناهم_في_اكتوبر

سوف يجىء يوم نجلس فيه لنقص ونروى ماذا فعل كل منا فى موقعه.. وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره.. وكيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتي تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

‏‎#سحقناهم_في_اكتوبر

نصر اكتوبر ١٩٧٣✋هو رمز الفخر والكرامه كل عام وكل مصري حر بخير ????????. فيها حارب جيشنا واهلنا وكان من كل بيت شهيد وفيها استردت مصر ارضها. ف تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا وللعقلية المصرية الجبار..????????????????

‏‎#سحقناهم_في_اكتوبر إنه يوم العزة والكرامة لكل مصري وكل عربي‎#سحقناهم_في_اكتوبر #سحقناهم_في_اكتوبر#سحقناهم_في_اكتوبر



‏تحيه إجلال و إكبار لأرواح شهدائنا

تحيه لبطل الحرب و السلام

تحيه للعقليه المصريه الجباره

تحيه لجنود صانوا الأرض بدمهم

تحيه للجيش المصري العظيم‎#سحقناهم_في_اكتوبر

‏‎#سحقناهم_فى_اكتوبر

كل التحيه لكل جندي شريف واصيل يدافع على أرض الوطن وسوف نسحق اي واحد يعدي كدا على حدودنا وان شاء الله سوف نسحق الأخوان الخونه

‏شمس أكتوبر التي لا تغيب جملة قرأتها اول مادخلت بوابة مركز التدريب في الجيش المصري ????????☝️✌️‎#سحقناهم_في_اكتوبر



‏‎#سحقناهم_في_أكتوبر تحيا مصر تحية لرجل الحرب والسلام وتحية لقواتنا المسلحة وتحيا للرئيس السيسي