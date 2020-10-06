صور.. مرشح المصريين الأحرار بكفر الدوار : محبة الناس عنوان النجاح الحقيقى  

زار عبدالناصر نعيم، أمين حزب المصريين الأحرار بمركز كفر الدوار، ومرشح الحزب لمجلس النواب 2020، اليوم الثلاثاء، أهالى قريتى زلط والبوصة لدعمه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.





ونظم الأهالى مؤتمرا للمرشح الذى عرض برنامجه الانتخابى بحضور كبار العائلات والمواطنين، واستمع للطلبات العامة والخدمات المهمة ذات الأولوية للقرى. وقال مرشح الحزب والذى حصل على رمز الطائرة، إن محبة الناس عنوان النجاح الحقيقى وخدمة الشارع والمواطن هى الهدف الرئيسى من الترشح على المستوى التشريعى والرقابى بسن قوانين مهمة تخدم الوطن والأجيال القادمة.

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