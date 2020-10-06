فيديو.. منة عبدالعزيز: كنت حاجة وبقيت حاجة تانية

أعربت منة عبدالعزيز، فتاة التيك توك، عن شكرها للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وجميع العاملين بالوزارة بعد خضوعها للتأهيل النفسى، قائلة: "بشكرهم على اللى عملوه معايا، عشان عملوا معايا حاجة كويسة، أنا كنت حاجة وبقيت حاجة تانية".





وأضافت عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "مكنتش أعرف الصح من الغلط وهما فهمونى ووقفوا جنبى". ووجهت رسالة للفتيات قائلة: "لو حصلك حاجة متسكتيش عن حقك"، وبكت قائلة: "كان نفسى بابا وماما يكونوا جنبى، محدش هيحس باللى أنا فيه، أنا ضعت وتعبانه".

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