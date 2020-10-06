لميس الحديدى عن ذكرى انتصارات أكتوبر: ستظل حقيقة نبنى عليها مصر الحديثة

وقالت الحديدى عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON": "كلمتنا اليوم عن النصر ومن انتصروا، حتى ولو مر على ذكراها 47 عامًا ستظل حقيقية وليست ذكرى، فهى واقع وليست خيال، وسنظل نبنى عليها مصر الحديثة وهو كلام نكرره ليس فقط فى كتب التاريخ ولكن فى ثقافة هذا الشعب ووعيه وضميره يوم أن رفعنا رأسنا ورفعنا العلم على أرض الوطن".
أضافت لميس الحديدى: "نتذكر ذلك حتى تتعلم الأجيال غلاوة الوطن والأرض وثمن التضحيات"، مؤكدة أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ستبقى ذكرى خالدة نكرم فيها القادة والضباط والجنود والشهداء والأحياء ونكرم فيها القوات المسلحة التى قال عنها الرئيس الراحل أنور السادات إنها باتت للشعب درعًا وسيفًا، متابعة: "سأضيف على كلمته أنها أصبحت معولًا للتنمية والتعمير والبناء".
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يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".
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