وكيل صحة الإسكندرية تروى تفاصيل مشاركتها فى تجربة لقاح كورونا

وأوضحت وكيل مديرية الشؤون الصحية، أن المرحلة الثالثة هى الأقل مخاطرة ولكن أهم مرحلة هى التى يتم فيها تحديد مستوى الحماية التى يوفرها اللقاح وهل بإمكانه فعلا منع الناس من الإصابة بالمرض، عن طريق تحفيز جهاز المناعة على تطوير أجسام مضادة مقاومة للعدوى.

وأبرزت الدكتورة ميرفت أهم الخطوات التى مرت بها خلال مشاركتها فى تجربة اللقاح، مشيرة إلى أنه عند باب الدخول إلى المركز، يجرى فرد الأمن قياس درجة الحرارة أولا، ثم يؤكد على ارتداء الكمامة، والالتزام بعلامات التباعد الاجتماعى.

وتضيف: "بعد ذلك استقبلتنا إحدى المنسقات والمسؤولة عن تنفيذ التجارب الإكلينيكية بالمركز، وأخبرتنا أننا سنحصل على لقاح طورته شركة صينية ضد كورونا، عبر جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، على أن تتم متابعتها هاتفيًا خلال الأيام التالية، ثم بالحضور إلى المركز مجددًا مرتين؛ لمعاينة الأعراض الجانبية حال حدوثها".

وتابعت وكيل صحة الإسكندرية: "كما أخبرتنا أنه سيتم الحفاظ على سرية وخصوصية جميع البيانات الشخصية، ولنا مطلق الحرية فى الانسحاب فى أى وقت من التجربة على ألا نتحمل أى مسؤولية ناجمة عن الانسحاب".

وبينت: "كما تم التأكيد على أنه طالما وصلنا للمرحلة الثالثة فالجزء الخاص بالأمان تم التأكد منه، وسنظل نتابع معهم لمدة عام سواء عن طريق الاتصالات التليفونية أو الحضور إلى المركز، وحال شعورنا بأى عرض طفيف سيكونوا معنا ويتابعوا حالتنا الصحية".

وأشارت إلى أنه تم بعد ذلك تسجيل البيانات الشخصية والاطلاع على بطاقة الرقم القومى عند شباك التسجيل، ثم إعداد الملف الخاص بالمشاركة، موضحة أنها استلمت مجموعة من الأوراق لقراءتها ومعرفة كافة التفاصيل عن التجربة.

وقالت الدكتورة ميرفت إلى أنه تم توجيهها للانتقال إلى العيادة، لإجراء الفحص الطبى الأولى وقياس الوظائف الحيوية والاستعلام عن التاريخ المرضى والحالة الصحية، وعمل تقييم اشتراطات المشاركة فى التجارب.

كما تم التوقيع على "الموافقة المستنيرة" قبل الخضوع للتجربة، حيث تم تحديد عددٍ من الأسس التى تمنع التطوع، ومنها الإصابة بأعراض مثل الحمى والسعال الجاف والإعياء خلال الـ14 يومًا التى تسبق أخذ اللقاح، ووجود حساسية تجاه بعض الأدوية، والإصابة بالتشنج والصرع، والتعرض لنقل الدم خلال 3 أشهر قبل التطعيم.

ولفتت وكيلة مديرية الصحة بالإسكندرية، إلى أنه تم إبلاغها بالمواعيد التى يجب معرفتها بعد الحصول على اللقاح، والمضاعفات التى قد تحدث لها بعد الحقن وماذا تفعل حال ذلك.

وبحسب أوراق التجارب، قد تحدث بعض التفاعلات الشائعة عند تلقى اللقاح، وتشمل: ألمًا متوسطًا واحمرارًا وتصلبًا وحكة فى موضع التطعيم، أو حمى وصداعًا وإرهاقًا وسعالًا وحساسية، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتزول من تلقاء نفسها.

ولزيادة طمأنة المتطوعين، توضح ميرفت السيد أن الأطباء بالمركز يبلغون المتطوع أنه سيتم علاج المرضى الذين يعانون من أعراض متوسطة إلى شديدة، تحت إشراف الطبيب المعالج المختص، وحينها يجب الإبلاغ عن أى أعراض جانبية محتملة للمسؤول الطبى فى غضون 24 ساعة من خلال زيارة عيادة الرعاية الصحية.

بعد ذلك انتقلت الدكتورة ميرفت إلى غرفة التكويد المخصصة للحصول على الكود التعريفى الخاص بالمشاركة فى تجارب اللقاح، حيث يُترجم من صورة ورقية إلى صورة إلكترونية مطبوع عليه رقمه الكودى غير معروف تفاصيله للمتطوع أو المسؤول عن التجربة داخل المركز.

وتابعت أنه يتم إدراج كافة المعلومات والبيانات ضمن ملف المتطوع، بحيث يوضع عليه كل شىء له علاقة بالمتطوع سواء عينات الدم أو اللقاح الخاص ثم مرحلة المتابعة فيما بعد التطعيم، وتحفظ هنا لمراعاة السرية الخاصة به.

وواصلت وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، الحديث عن تجربتها للقاح كورونا، قائلة إنه انتقلت إلى "المعمل"، لإجراء الفحوصات المعملية اللازمة، حيث تم سحب عينة دم وإجراء مسحة"pcr" للتأكد من عدم الإصابة بكورونا.

وأشارت إلى أنه تم بعد ذلك الانتقال الى الصيدلية بصحبة الممرضة، لاستلام عبوة اللقاح مرفقًا بها رقم كودى يتوافق مع الرقم الخاص بالملف، ثم التوجه إلى غرفة التطعيم لتلقى اللقاح عن طريق الحقن فى الجزء الأعلى من الذراع.

بعد تلقى اللقاح، أكدت الدكتورة ميرفت أنها انتقلت إلى غرفة الملاحظة بالدور الأول، حيث تم وضعها تحت الملاحظة لمدة نصف ساعة، لمتابعته عبر طبيب وممرض حال حدوث أى أعراض جانبية جراء تلقى التطعيم، وقياس العلامات الحيوية مرة أخرى واستلام الملف قبل المغادرة.