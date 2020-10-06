"طلقتك نفسي".. عرض أول حصري على النهار بدءا من ١٩ أكتوبر الجاري

اعلنت شبكة تليفزيون النهار بدء العرض الأول والحصري لمسلسل ( طلقتك نفسي ) على شاشة النهار العامة والنهار دراما بدء من يوم ١٩ أكتوبر الجاري.

ويدور المسلسل حول حالات الطلاق في إطار دراما اجتماعية تتميز بالطابع الكوميدي. كما يطرح المسلسل قضايا مختلفة ووجهات نظر متنوعة من زوايا واراء مختلفة.

ويقوم ببطولة المسلسل عدد من النجوم من بينهم محمد عادل وهاجر احمد واحمد عصام و ولاء الشريف وكارولين عزمي ومحمد مهران و نانسي صلاح و احمد الشامي وهايدي موسي ومحمد العمروسي وكريم عبد الجواد

كما يضم المسلسل نخبه من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد وسوسن بدر وهالة فاخر وصبري عبد المنعم وليلي عز العرب واحمد صيام و نهال عنبر وحجاج عبد العظيم

المسلسل قصة احمد عصام وسيناريو احمد عصام واخراج محمد النقلي.

يذاع على النهار العامة في السابعة مساء وعلى النهار دراما في الحادية عشر مسا بدء من ١٩ اكتوبر الجاري.