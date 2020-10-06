تحقيقات النيابة: والد عويس الراوى ينفى الاعتداء عليه من قبل ضباط الشرطة

وأوضحت النيابة العامة فى بيان لها مساء اليوم، أنها كانت قد أذنت بضبط المتوفَّى وآخرين من ذويه، لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية، على ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطنى، إذ أُخطرت النيابة العامة بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التى توجَّهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، بسلاح نارى آلى ضُبِط جوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن.

وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمانه وانتدبت الطبيب الشرعى، لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه، ثم استجوبت شقيقه الذى أمكن ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذا استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التى كُلِّفت بتنفيذ إذن النيابة العامة، واستمعت لشهادة والد المتوفى.

فتبينت من ذلك اختلاف أقوال ثلاثتهم حول ملابسات واقعة الوفاة، لذا آثرت النيابة العامة عدمَ الإفصاح فى بيانها عن مؤدَّى أقوالهم حفظًا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانًا للوصول إلى الحقيقة.

وإن كانت تؤكد عدمَ صحَّة ما تُداول بمواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة، حيث نفى والد المتوفَّى فى تحقيقات النيابة العامة وقوعَ أيِّ اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن النيابة العامة المشار إليه، على عكس ما تُدُوول كذبًا من ادعاء وقوع هذا التعدى عليه.

وتهيب النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما تصدره وحدَها دون غيرها بشأن تلك الواقعة وغيرها من الوقائع، وتجنب الشائعات والأخبار الكاذبة التى تضرُّ حتمًا بالسلم العام وتؤثِّر سلبًا على سلامة التحقيقات.