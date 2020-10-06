أبومازن يهنئ السيسى بذكرى نصر أكتوبر: نثمن جهودكم فى الدفاع عن قضايا أمتنا

وقال أبومازن، فى برقية التهنئة: "باسم دولة فلسطين وشعبها، وبالأصالة عن نفسى، نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومة ولشعب مصر الشقيق، بأسمى عبارات التهانى الأخوية، لمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، سائلين الله عز وجل أن يوفقكم بتحقيق ما تصبون وشعبكم الشقيق إليه من أهداف وتطلعات".

وأضاف: "نثمن جهودكم الكبيرة ودوركم الفاعل فى الدفاع عن قضايا أمتنا العادلة، ومناصرتكم ودعمكم المتواصل لشعبنا ولقضيته ولنضاله المشروع، من أجل نيل حقوقه المشروعة فى الحرية والاستقلال والسيادة على أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، واثقين من استمرار دعمكم الأخوى من أجل الوصول إلى هذا الهدف النبيل".