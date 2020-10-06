3 نصائح اقتصادية من الدكتور العريان عبر كلمة أخيرة

قال العريان فى حواره الذى أجراه مع الإعلامية لميس الحديدى عبر "سكايب" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى يعرض على شاشة "ON": "أن أكون موجودًا فى المملكة المتحدة وأقترح ما يمكن أن تقوم به الحكومة يعد خطوة بعيدة نوعًا ما لكنى سأوجه نصيحة مما تعلمناه فى إطار إكتساب الخبرات تتركز فى ثلاثة محاور أولها الحفاظ على الإصلاح لأنكم لو فقدتكم تركيزكم على الإصلاح ستتراجعون بسرعة كبيرة ومصر كانت شديدة التميز فى الإصلاح ومن المهم جدًا الحفاظ على ذلك".

تابع العريان: "المحور الثانى وعلى نفس القدر من الأهمية، أن تتحدثوا إلى الناس وتشرحوا لهم، فإن برامج الإصلاح الناجحة هى تلك التى يتفهمها الناس ويعرفون ما ينتظرهم، بالاضافة إلى المحور الثالث وهو أن تحددوا وجهتكم وقولوا للناس بدقه إلى أين هم ذاهبون ولماذا".

شدد الخبير الاقتصادى على أن النصائح الثلاثة السابقة هى أسباب قصص النجاح الفعلية للإصلاح فى جميع أنحاء العالم.

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يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".