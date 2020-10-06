صور .. القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور مصر

وصل جون بارسا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى واشنطن، اليوم الثلاثاء، إلى مصر فى زيارة له تستغرق 3 أيام لدعم التزام الولايات المتحدة بالتنمية الاقتصادية والحرية الدينية.





رافقه فى الزيارة كبير مستشارى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشؤون الحرية الدينية الدولية سماح نوركويست، ونائب مساعد الرئيس الأمريكى سارة ماكين.

وتفقد الوفد برفقة السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين، العديد من المواقع التاريخية فى القاهرة القديمة والتى قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمساعدة فى الحفاظ عليها عن طريق خفض المياه الجوفية، وتركيب خطوط الصرف الصحى، وتتضمن تلك المواقع مسجد عمرو بن العاص، ومعبد بن عزرا، وكنيسة القديسة مريم القبطية الأرثوذكسية، والمعروفة أيضًا باسم الكنيسة المعلقة، والتقى الوفد بالأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة.

وقدمت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 100 مليون دولار، لحفظ وترميم أكثر من 70 موقعًا تاريخيًا فى مصر، وحفظ تلك المواقع للأجيال القادمة، ودعم السياحة، وتوفير الدخل وخلق فرص العمل للمصريين.

كما التقى الوفد مع مؤسسة كوبتك أورفانز الدينية، بالشراكة مع كوبتك أورفانز دعمت الولايات المتحدة أكثر من 5 آلاف فتاة فى محافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج على تطوير مهاراتهن ليصبحن قادة داخل مجتمعاتهن.

كما زار الوفد Flat 6Labs برفقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، حيث التقوا مع رواد الأعمال الشباب للتعرف على خطط أعمالهم ونجاحاتهم، وتعد Flat 6Labs، المدعومة من الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق المشروعات المصرى الأمريكى، رائد لتحفيز الأعمال فى مصر، حيث تساعد 106 شركة على خلق 7450 وظيفة.

واستثمرت الولايات المتحدة منذ عام 2011، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 150 مليون دولار لدعم آلاف رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فى مصر.



واختتم اليوم بالاحتفال بإطلاق المشروع الجديد لتمكين الفتيات داخل المجتمعات المحلية بحضور وزيرتى التعاون الدولى والتضامن الاجتماعى، ورئيسة المجلس القومى للمرأة مايا مرسى، والسفير الأمريكى جوناثان كوهين وضيوف بارزون آخرون.

وسيصل البرنامج الذى تبلغ تكلفته 3 ملايين دولار إلى 1500 شاب وأولياء الأمور، وقادة المجتمع فى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية والتفاهم بين المجتمعات الدينية، وتعزيز وصول الفتيات إلى التعليم والتوظيف.