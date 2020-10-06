مصر للطيران تسير غدا 35 رحلة دولية تقل على متنهم 4 آلاف راكب

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الأربعاء، رحلاتها إلى 35 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4 آلاف راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، امستردام، باريس، لندن، ميلانو، الشارقة،بغداد، بيروت، نيويورك، المدينة المنورة، بالاضافة إلي ٤ رحلات إلي كل من جدة، و٣ رحلات إلى دبي، ورحلتين إلي كل من اسطنبول، الدمام، الرياض، و ٧ رحلات داخلية بمعدل ٣رحلات إلي شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من الأقصر و أسوان، و ٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٠٠٠ راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.