البرهان مهنئا السيسى: 6 أكتوبر صار رمزا لبطولات القوات المسلحة المصرية

بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار السادس من أكتوبر.





وذكر مجلس السيادة الانتقالى، أن البرهان أوضح، فى برقيته، أن تاريخ السادس من أكتوبر العظيم، استقر فى ضمير الأمة العربية ووجدانها، وصار رمزا متجددا لبطولات القوات المسلحة المصرية الباسلة. وأعرب عن أمله فى أن تشكل هذه الذكرى دافعًا لمسيرة الشعب المصرى نحو التقدم والنماء والتطور.

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