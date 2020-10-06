جمال السادات: لأول مرة لم أحضر احتفال ذكرى أكتوبر بالمنصة وقت اغتيال والدى

قال جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنه لم يحضر احتفال المنصة الذى اغتيل فيها الرئيس الراحل، مضيفا: "أول مرة محضرش احتفال ذكرى أكتوبر وكنت حاسس أنى مقصر بسبب الموضوع ده".

وتابع جمال السادات، خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية ON، أن الرئيس الراحل كان يحارب من أجل الحق وحقق هدفه فى الحياة، كما أنه كان رجل يؤمن بالقدر، ويعرف أن الإنسان لن يعيش أكثر من عمره.

وتابع جمال السادات: "مسك الختام أن يتوفى الرئيس الراحل وسط أبنائه من رجال القوات المسلحة ولم يكن يتمنى أكثر من ذلك، كما أنه كان يريد أن يموت على الجبهة وعندما مات شقيقه عاطف فى حرب أكتوبر كان يقول أنه محظوظ".