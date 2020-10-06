مستشار الرئيس للشئون الصحية: بروتوكول علاج ترامب جزء من المصرى لعلاج كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الأدوية التي تم علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بها ليست جديدة ونستخدمها في مصر، مضيفا أن البروتوكول الذى يعالج به الرئيس الأمريكي جزء من البروتوكول المصرى لعلاج فيروس كورونا.
وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه يحدث في مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر، أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ ويجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والفيروس له مسافة ينتقل بها، ولا بد للمواطن أن يأخذ حذره.
وعن الإجراءات التى اتخذها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى لحماية الطلاب من كورونا، قال: "أوجه التحية للإجراءات التي اتخذها لحماية الطلاب".
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